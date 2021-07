Vida Urbana Entregue há mais de 10 dias, pato selvagem com asas cortadas segue em recuperação no Naturatins Animal encontrado por morador em Brejinho de Nazaré e eneviado ao Cefau/Naturatins tinha indícios que era criado ilegalmente

Um jovem de pato selvagem, conhecido como marreca, chegou às instalações do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) com indícios de que estava sendo criado ilegalmente, já que as penas de suas asas estavam cortadas. Um morador de Brejinho de Nazaré encontrou o animal vagando solitário por uma rua da cidade e entregou voluntariamente aos biólogos do Instituto, q...