Redação Jornal do Tocantins

Um motociclista de 20 anos que trabalha como entregador em Araguaína, norte do Tocantins, teve uma moto CG 160 Fan roubada na noite de domingo na esquina da Rua Rodoviária com a Adevaldo de Morais.

Danilo Jorge Lima Vieira parou o veículo para fazer uma entrega no endereço quando dois homens chegaram em uma moto Yamaha YBR prata. O piloto estava com uma pistola e anunciou o roubo da moto. O passageiro desceu e se apossou da motocicleta de Danilo Vieira.

A dupla também levou dois aparelhos celulares do entregador, um IPhone XR, de cor preta com capa preta, e outro da maraca Samsung, modelo A01 de cor vermelha.

“O piloto era negro, alto, magro, usava camisa preta, short vermelho e chinelo e estava com capacete sem viseira. O garupa era de cor parda, magro, aparentava ser mais velho, com camisa cinza, short jeans e chinelo”, lembra o entregador. Segundo ele, a dupla seguiu no sentido Bairro São João.

Ao levar a moto, os dois assaltantes levaram ainda as chaves da residência da vítima, que comprou a moto no ano passado, com financiamento. “Eu ainda estou pagando a moto. Estou parado”, lamenta o entregador ao Jto.