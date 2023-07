Entregador de aplicativo e morador do conjunto Habitar Brasil, em Imperatriz (MA), Inacio Silva Monteiro Neto, de 23 anos, sofreu vários golpes de faca no pescoço em uma festa, após a cavalgada de Itaguatins (TO), no extremo norte do Tocantins, por volta das 21 horas de sábado.

Socorrido após os golpes e levado para o Hospital Regional de Augustinópolis, passou por cirurgia e foi entubado, mas morreu por volta das 5h deste domingo, 23.

"Meu irmão foi morto covardemente, com várias perfurações a faca no pescoço. Ele era solteiro, mas deixa um filho que completou um aninho hoje, domingo. Imagina como a gente está, era para ser motivo de festa e virou tristeza", afirma o irmão dele, Wanderson Monteiro, de 25 anos.

Coube a Wanderson avisar ao pai em Imperatriz sobre o homicídio. O pedreiro Edimar Pires Monteiro, de 50 anos, chegou a se deslocar até o hospital de Augustinópolis. Com a morte do filho, o pedreiro registrou o Boletim de Ocorrência na 3ª Central de Atendimento da Policia Civil, em Araguatins.

Autuado como homicídio simples, o crime será investigado pela 17ª Delegacia de Polícia de Itaguatins, para onde o Boletim de Ocorrência foi encaminhado, por volta das 10h50 deste domingo.

Até a publicação da matéria, não havia sido identificado ou preso nenhum suspeito do crime.