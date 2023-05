Vida Urbana Entregador é atacado por pitbull enquanto dona do animal fica sem reação ao presenciar cena Homem parou na residência mas acabou mordido pelo cachorro quando a dona saiu para receber o pedido. Familiares da tutora socorrem a vítima para o hospital

O trabalhador autônomo A.T.S.M.R, de 31 anos, registrou boletim de ocorrência nesta terça-feira, 9, para relatar o ataque que sofreu de um cão, da raça pitbull, ao realizar uma entrega na quadra 110 sul, em Palmas. De acordo com o relato do entregador no registro policial, era por volta de 10h30 quando ele chegou no endereço da entrega. Ao se aproximar da pes...