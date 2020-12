Vida Urbana Entrega de chaves para famílias beneficiadas com imóveis no Recanto das Araras II será nesta quarta Ato solene será realizado somente com a presença dos beneficiados, autoridade e convidados de forma individual, por residência

Está marcada para esta quarta-feira, 23, a entrega das chaves das 500 unidades do Recanto das Araras II em Palmas. O ato solene de entrega está marcado para às 14 horas no empreendimento habitacional e acontecerá somente com a presença de autoridades e convidados. A primeira data anunciada pela Prefeitura de Palmas era o último sábado, 19, entretanto a data foi mudada e...