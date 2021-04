Vida Urbana Entre drive-thru e pontos fixos, Palmas terá sete postos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado Horário de vacinação será das 8 às 17 horas na Praia da Graciosa, Ginásio Ayrton Senna e escolas da Capital

Idosos com mais de 66 anos, profissionais de saúde e da segurança de Palmas que precisam tomar a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 poderão contar com sete postos de vacinação neste sábado, 17. Como ocorreu na última quinta-feira, 14, os pontos em sistema drive-thru seguem na Praia da Graciosa e no Ginásio Ayrton Senna, em Taquaralto. O horário de ...