Era junho deste ano quando, por meio das redes sociais, a atriz Klara Castanho, 21 anos, divulgou uma carta que chamou a atenção da internet ao relatar seu sofrimento: em uma cidade longe de sua família, a jovem havia sido estuprada e descobriu, já quase no final da gestação, que estava gerando um filho de seu agressor. “Fui informada que gerava um feto no meu útero. Sim, estava quase no término da gestação quando soube. Foi um choque. Meu mundo caiu. Meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso nem barriga”. Diante do choque da notícia, ela resolveu entregar voluntariamente a criança à adoção. Porém, a decisão de Klara trouxe à tona o debate sobre um assunto que ainda é tabu na sociedade: a entrega voluntária.

Klara entregou seu filho, ainda recém nascido, para adoção, direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “Passei por todos os trâmites: psicóloga, ministério público, juíza, audiência – todas as etapas obrigatórias. Um processo que, pela própria lei, garante sigilo para mim e para a criança.”, relatou a atriz.

Ainda pouco conhecida pela população, a entrega voluntária de crianças recém-nascidas para adoção é um procedimento legal, criado em 2017. Ela entrou em vigor por meio do artigo 19, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com o intuito de amparar as mães que por questões socioeconômicas ou psicológicas resolvem entregar seus filhos à adoção, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) firmou um Termo de Cooperação Técnica para estruturar o serviço de atendimento às gestantes ou puérperas que manifestem interesse em entregar os filhos para adoção.

A medida atende ao que prevê a Lei nº 13.509/2017, denominada “Lei da Adoção”, que trouxe alterações ao ECA, dentre elas a possibilidade de entrega voluntária, assistida pela Justiça da Infância e da Juventude.

O promotor de Justiça Sidney Fiori Júnior, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância, Juventude e Educação (Caopije), órgão auxiliar do MPTO, ressalta que a partir desse termo, os atendimentos às mulheres ficaram mais consistentes. “A ideia principal é evitar que a criança permaneça por longo período no serviço de acolhimento institucional e que seja encaminhada o mais breve possível para os inscritos no Sistema Nacional de Adoção”, explica o promotor.

Dentre as obrigações atribuídas ao MPTO, Fiori explica que está a de participar, por meio da 21ª Promotoria de Justiça de Palmas, das articulações para viabilizar e acompanhar todas as etapas previstas no termo, participar de reuniões interinstitucionais para estruturação e monitoramento do fluxo de atenção às gestantes, mobilizar a opinião pública acerca da temática, dentre outras ações.

Segundo ele, a partir da assinatura deste termo, as mulheres terão mais amparo nos atendimentos psicológicos. Uma das intenções é que elas tenham segurança no processo de decisão e manifestação de interesse em entregar o filho em adoção.

Garantias

O promotor ainda destaca que todo trâmite é avaliado pela equipe técnica, ou seja, os profissionais observam se realmente essa mulher tem uma decisão amadurecida sobre a entrega voluntária. Dito isso, como já há um fluxo, o juiz da Infância e Juventude é acionado e determina a realização de um relatório técnico. Esse documento é anexado no processo e a partir deste passo, o juiz marca uma audiência para oitiva desta mulher.

Depois de ouvida e, caso ela realmente manifeste o interesse de entregar a criança para adoção, o juiz pode sentenciar o processo destituindo ou extinguindo a ela o poder familiar do menor. Imediatamente o nome da criança é colocado no Sistema Nacional de Adoção (SNA) como uma criança que está disponível para ser adotada pelas famílias que estão previamente cadastradas neste sistema.

“Isso evita que essas crianças tão pequenininhas precisem ficar aguardando por bastante tempo para serem adotadas. Com esse fluxo novo, o importante é a criança imediatamente ser colocada no seio de uma nova família, uma família que vai adotá-la da maneira legal, da maneira adequada. Isso agiliza muito o processo de adoção e acaba com aquele mito de que a adoção é demorada. Então para criança é muito mais protetivo, é um fluxo super adequado”, sustenta.

Fiori informa que a mulher, logo após essa audiência, tem o prazo de dez dias para exercer o direito do arrependimento de sua decisão. Se dentro desse prazo de dez dias ela se arrepender, será elaborado um novo relatório técnico, um novo atendimento, mas se ela não se arrepender, esgotado esse prazo, o casal que está com a criança poderá entrar com ação de adoção. “E muito rapidamente essa adoção será julgada. Então, isso agilizou muito”, completa.

Justiça

De acordo com dados do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO), 163 crianças foram adotadas entre os anos de 2021 e 2022. Cinco desses menores foram entregues voluntariamente à Justiça. Atualmente sete crianças estão disponíveis para adoção e 198 pessoas pretendentes a adotarem estão na lista de espera.

Mas por que existem tantos pretendentes para adotar e ainda assim há uma lista de crianças esperando um lar? Segundo o juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira, titular do Juizado Especial da Infância e Juventude da Comarca de Palmas, isso ocorre porque a maioria das pessoas que estão na fila de espera querem uma criança recém-nascida.

“E infelizmente muitas crianças que estão disponíveis para a adoção não estão nesse perfil. São crianças mais velhas, grupo de irmãos que a preferência é que seja adotada em conjunto. Outras são ou crianças que têm algum problema de saúde mais grave, físico ou mental. Então por isso, infelizmente, tem muita gente querendo adotar crianças novas, que a medida que aparece imediatamente já são colocadas à disposição desses pretensos adotantes, e para aquelas crianças mais velhas, fica uma dificuldade muito grande que a gente fica procurando de toda forma pessoas que tenham um amor especial para adotar crianças mais velhas ou grupo de irmãos”.

O magistrado explica que o início correto de um processo de adoção ocorre quando os pretendentes, acessam a página do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), preenchem o cadastro inicial e posteriormente comparecem ao Juizado Especial da Infância com os documentos. A partir deste trâmite, é realizada a inscrição no SNA. Nesta etapa, os pretendentes devem indicar as suas preferências com relação à idade da criança e outras situações. Após esse ato, aquelas crianças que já se encontram aptas para serem adotadas serão selecionadas de acordo com a fila e os critérios indicados pelas pessoas que pretendem realizar a adoção.

Terminada essa etapa é realizado o estágio de convivência que dura entre 30 e 90 dias. Há ainda, uma análise da vida da pessoa, onde busca observar se ela tem condições de ser pai ou mãe, independente de ser casado ou solteiro, da opção sexual e a partir daí, conforme o magistrado, é um processo rápido.

Na avaliação do magistrado, o processo de adoção é simples. “Não tem nenhum requisito especial para adotar uma criança. São requisitos normais, naturais da vida que a sociedade mesmo espera. A pessoa tem que ter condição de dar um sustento básico para a criança, não precisa ser nada luxuoso. Precisa gozar de saúde mental. Isso vai ser observado e ela vai, inclusive, ter oportunidade de fazer um curso sobre adoção, para ter noção das responsabilidades, dos direitos, das obrigações para que possa tomar uma decisão de forma segura”.

Oliveira também enfatiza que a lei estabelece situações em que a mulher, no período da gestação, ou logo após o parto, pode manifestar o interesse em entregar a criança, que é um estímulo para que ela não aborte. “Então, essa mulher é atendida por uma equipe multidisciplinar, que verifica se realmente ela está com aquela vontade ou está, por exemplo, sobre a influência do estado que acontece depois do parto. porém, se realmente for essa a vontade dela, ela tem direito a sigilo e então terá uma audiência, ela vai ser ouvida. Por isso também é dado esse prazo de dez dias para se arrepender. Caso não se arrependa, a criança será encaminhada para a fila de adoção”.

Decisão

A enfermeira Lorena Nunes Vasconcelos Perna, 49 anos, relata que após inúmeras tentativas para engravidar, o tão sonhado filho biológico não veio. Então, a partir das tentativas frustradas, ela e o marido, o historiador Maurício Noleto Perna, adiantaram os planos: entraram na fila de adoção. “Resolvemos seguir com o processo para adotar uma criança, uma vez que, já tínhamos mesmo esse objetivo na vida, independente de eu conseguir gerar um filho ou não”.

No último dia 25 de outubro, completam oito meses que o menor, de quase um ano, está na vida de Lorena. Mas antes da criança fazer parte da família, o processo de adoção gerou além de expectativas, frustrações devido à longa fila de espera. “Muita morosidade, burocracia, ficamos quase cinco anos esperando nosso filho chegar, sendo que existem muitas crianças para serem adotadas e muitas famílias querendo que elas façam parte de suas histórias, mas a Justiça é lenta”.

Apesar das dificuldades, Lorena relata que nunca pensou em desistir, porém, diz que o processo de espera foi cruel. “A ansiedade toma conta da gente. O processo de espera é muito doloroso. Infelizmente, desde que fizemos o curso para a adoção em 2018, nunca tivemos um grupo de apoio que nos ajudasse nessa longa espera”.

A enfermeira diz que sua vida mudou bastante, tanto pessoal, como profissionalmente. As prioridades, os horários, os sentimentos, segundo ela, não são os mesmos. "Lembrando que aprendemos a ser mãe seja pela via biológica, seja pela adoção. A maternidade sempre foi uma opção na minha vida, desde sempre tenho esse desejo, mesmo não sabendo se poderia gerar ou não”.

Ela ainda destaca sobre o preconceito e a pressão que a sociedade tem com a maternidade. "Cada maternidade é única. Gerar ou não, não tem nada a ver com nossa capacidade de maternar, ela é aprendida e não inata. Ninguém nasce mãe por ser mulher e nem pode ser considerada menos mãe ou mulher por não gerar um filho, isso é socialmente construído".

Lorena lembra que estar com uma criança em casa envolve a construção de uma narrativa que não depende somente da mãe. “Entendo que a ajuda não vem só da minha parte, mas sim de ambas, pois, compreendo que nos adotamos, já que existe um sentimento absoluto que é o amor. Uma das melhores experiências da minha vida, foi em maio deste ano, quando comemorei o meu primeiro "Dia das Mães."Hoje sim, entendo o que é o real significado do que é amar. Não me imagino sem o sorriso,sem o cheirinho do meu filho! Ele chegou e trouxe junto uma nova Lorena! Diante de todos esses sentimentos, não me canso de externar a todo momento o quanto o amo e o quanto ele me faz feliz por ser sua mãe”.