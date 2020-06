A Prefeitura de Palmas informou que as entidades de classe já aderiram ao Termo de Ciência e Responsabilidade Compartilhada para a nova fase de reabertura gradual do comércio na Capital. Nessa nova etapa, que começa na segunda-feira, 8, retornam as atividades os estabelecimentos do comércio varejista, concessionária e lojas de departamento. Entretanto, segundo a gestão, os protocolos serão mais rígidos para conter a propagação da Covid-19.

Com a assinatura do termo, o Conselho de Inovação e Desenvolvimento de Palmas (Cidep) se compromete a disponibilizar os protocolos eletrônicos para os estabelecimentos assinarem, divulgar materiais de orientação e acompanhar se os lojistas estão atendendo às determinações.

Além disso, outras entidades ligadas ao comércio também estão aderindo ao documento e ao assinar o termo, as entidades representativas devem adotar todas as providências necessárias para que seus representados cumpram as exigências, entre elas a utilização de equipamentos individuais para todos os funcionários e a organização do ambiente de trabalho para que se cumpra o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre funcionários e clientes.

Conforme a Prefeitura de Palmas, esse plano de reabertura dos últimos 25% das atividades empresariais será a partir de segunda e, também outros setores estarão em uma próxima etapa, sendo que no dia 15 de junho está prevista a abertura dos shoppings, exceto a área de entretenimento, restaurantes a la carte e self service, academias e de escolas esportivas e de natação.

Outra medida adotada pela gestão da Capital é sobre a prorrogação do prazo de validade dos alvarás municipais de localização e funcionamento. A decisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) dá mais 30 dias para a validade dos documentos, no exercício de 2019, no período de 30 de maio até 30 de junho de 2020. A ação acontece já que muitos estabelecimentos tiveram suas atividades parcialmente interrompidas, por conta das medidas de isolamento social contra a proliferação do vírus.

Araguaína

A Prefeitura de Araguaína, por meio de novo decreto, também irá autoriza a abertura de parte do comércio da cidade a partir da próxima segunda-feira devido as dificuldades econômicas enfrentadas devido às restrições impostas para evitar a propagação da Covid-19. Com a liberação e para evitar aglomeração, uma das mudanças que está sendo discutida junto com a Associação Comércio e Industrial de Araguaína (Aciara) é que os segmentos adotem horários de atendimento presencial alternados. Também serão adotadas todas as medidas restritivas impostas ou as que venham a ser pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado.

Todos os comerciantes, mesmo os com os comércios já liberados para funcionamento, devem preencher um formulário e um termo de responsabilidade de cumprir as restrições sob pena de interdição. Entre as exigências para a abertura serão as mesmas adotadas anteriormente, como a disponibilizar álcool líquido ou em gel para funcionários e clientes, evitar superlotação do espaço físico interno, manter distanciamento, divulgar informações sobre a prevenção e permitir entrada somente de pessoas com máscara.