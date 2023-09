As decisões da Justiça Federal que autorizaram as buscas, apreensões e sequestros de bens na operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira, 27 apontam a participação de agências de turismo, casas de câmbio e parentes do suposto líder da organização criminosa no esquema de lavagem de dinheiro para operar o tráfico internacional.

As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins.

A Justiça Federal aponta que a PF identificou João Soares Rocha, como líder da organização criminosa suspeita de tráfico internacional. Ele atua desde o fim da década de 1990, e desde então é investigado pelos policiais por “lavar” os ativos financeiros adquiridos com a prática criminosa.

“Ele exerce suas atividades com o emprego de aeronaves alteradas e registradas na ANAC em nome de interpostas pessoas, mediante a cooptação de pilotos no Brasil para o frete. Conforme apurado nas investigações, atuou em conjunto com outros investigados”, cita.

Conforme divulgado pelo JTo, durante a primeira fase da operação Flak realizada em 21 de fevereiro de 2019, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em um dos endereços de João Soares Rocha, os agentes encontraram dólares, euros e reais escondidos dentro de capas de livros, cadernos e pastas em Goiânia (GO).

Segundo as investigações, no dia 16 de fevereiro de 2001, João Soares Rocha teve a conta bloqueada judicialmente por suspeitas de ter recebido valores oriundos do tráfico feito por Luis Fernando da Costa, o Fernandinho Beira Mar.

Na decisão para a realização da segunda fase da operação, cita que João Soares Rocha teria adquirido 12 aeronaves e as registrado em nome de “laranjas”. Dentre esses laranjas, um era mecânico da sua empresa que tinha adquirido cinco aeronaves entre os anos de 2016 e 2018, de forma ilegal. “Sua movimentação bancária foi superior ao que declarou perante a Receita Federal do Brasil”.

A PF identificou que o grupo chegou a comprar aeronaves como se fossem sucatas para desmanche e aproveitamento de peças. Depois da compra eram feitas adulterações e os aviões passavam a voar com prefixos de aeronaves que tinham se acidentado durante o transporte das drogas.

Ainda segundo as investigações, descobriu-se a prática de “câmbio paralelo” realizada por agências de turismo situadas em Palmas e Goiânia, que trocavam o dólar por reais. “O que gerava uma espécie de crédito a ser recebido por meio de transações bancárias destinadas a sua própria conta ou em nome de terceiros que indicavam. As transações bancárias eram feitas pelos responsáveis pelas agências de turismo utilizando outros clientes da agência, os quais efetuam as transações”, cita trecho.

O documento lembra que atualmente João Soares Rocha se encontra foragido por ter sido apontado como o mandante de homicídio praticado contra um ex-Policial Federal na cidade de Goiânia (GO) no dia 18 de fevereiro de 2020. Ele chegou a ser preso durante a primeira fase da operação, mas ganhou liberdade.

O JTo não conseguiu contato com a defesa do suspeito, o espaço está aberto.

Operação Flak

Na segunda fase da Operação Flak, a Polícia Federal identificou a organização criminosa que utilizava de câmbio ilegal e movimentação financeira paralela, fora do sistema bancário formal, e de lavagem de dinheiro, bens e ativos.

De acordo com a polícia, as provas e indícios obtidos durante o inquérito policial, apontaram que a organização criminosa também executava a lavagem de capitais mediante a utilização de postos de combustíveis localizados nas cidades de Tucumã e Aparecida de Goiânia, a constituição de “empresas de fachada” e o registro, em nome de “laranjas”, de bens móveis e imóveis adquiridos com recursos obtidos com o narcotráfico.

Ainda segundo a polícia, os indiciados poderão responder pelas práticas dos crimes de associação para a lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro, previstos na Lei nº 9.613/1998, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

Conforme divulgado, a polícia cumpre mandados de:

Sequestro de bens como aeronaves, veículos de luxo, apartamentos, casas e 9 fazendas;

Bloqueio das contas bancárias de 41 pessoas envolvidas com os fatos sob investigação;

Sequestro de carros e 27 aeronaves;

Buscas em endereços ligados aos investigados.