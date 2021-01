Vida Urbana Entenda a vacina da Moderna, usada pela vice-presidente eleita dos EUA, Kamala Harris Imunizante, que usa tecnologia semelhante à da Pfizer, não está entre os negociados pelo governo brasileiro

O imunizante desenvolvido pela empresa americana Moderna, em parceria com o Instituto Nacional de Saúde dos EUA, se tornou o segundo a receber autorização para uso na União Europeia, nesta quarta-feira (6). A expectativa é que a aprovação destrave parte dos gargalos que têm dificultado a vacinação em massa no continente europeu, iniciada no final de dezembro. Embora...