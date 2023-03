O homem que morreu atropelado na Ponte da Amizade e Integração, em Palmas, na manhã deste domingo, 5 é o vendedor Henrique da Silva Barbalho, de 45 anos.

O reconhecimento foi feito por um enteado dele, um servidor público natural de Miracema, de 24 anos.

O jovem procurou 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil - Palmas para registrar o boletim de ocorrência.

De acordo com o enteado, ele soube dos fatos por meio das redes sociais e se deslocou até o Instituto Médico Legal (IML) para tomar conhecimento e obter informações.

O homem sofreu uma colisão traseira de um veículo, ainda de características desconhecidas, de cor preta.

Segundo o enteado declarou à Polícia Civil, a vítima nasceu em Cariri do Tocantins no dia 11 de agosto de 1977 e morava no Jardim Querido, em Porto Nacional. Ele seguia de Palmas para Porto Nacional quando sofreu o acidente e morreu no local.

Uma testemunha informou à Polícia Militar que um carro não identificado havia colidido com uma motocicleta Honda Fan 160, de cor preta.