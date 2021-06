Vida Urbana Ensino superior no Tocantins perde mais de mil alunos desde o início da pandemia UFT teve trancamento de 684 alunos em todos os campus; Unitins teve 74 alunos que pararam ou deixaram de vez os cursos e no IFTO, em 2020 foram 3.204 desligados e evadidos e 335 trancamentos

Um levantamento realizado pelo Jornal do Tocantins aponta o número de evasões nos cursos superiores de instituições públicas do Estado após o início da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 1.093 alunos estão com os cursos trancados ou evadiram das faculdades desde março de 2020. Conforme a pró-reitora de Graduação - Prograd, a Universidade Federal do Tocantins (UFT) ...