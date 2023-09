Começam na próxima terça-feira, 12, as inscrições para o vestibular da Unitins para três cursos de ensino a distância (EaD) ofertados pelo projeto TO Graduado com 1.240 vagas para os cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

As provas serão dia 19 de novembro e as aulas começarão no primeiro semestre de 2024, com aulas a distância, mas com atividades presenciais.

Em todos os três cursos alunos de ampla concorrência disputarão 50% das vagas – 20 – de cada. Outras 12 vagas (30%) são para alunos que estudaram o ensino médio na rede pública. Outras 5 vagas (12,5%) também são para alunos da rede pública que se declararem pardos. Alunos da rede pública autodeclarados pretos, indígenas e os com deficiência disputam uma vaga cada segmento (2,5%) em cada curso.

O vestibular incluiu vagas nos novos polos da Unitins em Campos Lindos, Xambioá e Arapoema, autorizados pelo governo estadual em agosto completando 15 polos em todo o estado.

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Araguaçu; Arapoema; Caseara; Itacajá; Natividade; Palmas; Paranã; Ponte Alta do Tocantins; Sítio Novo e Xambioá.

Gestão Pública

Araguaçu; Arapoema; Campos Lindos; Caseara; Colinas; Colméia; Guaraí; Itacajá; Miranorte; Natividade; Palmas; Paranã; Ponte Alta do Tocantins e Xambioá;

Gestão do Agronegócio

Campos Lindos; Colinas; Colméia; Guaraí; Miranorte e Palmas.

Todas as regras neste link.