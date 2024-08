Vida Urbana Engenheira civil morre após bater carro na traseira de caminhão parado na BR-010 Segundo a Polícia Militar, o motorista informou que o veículo sofreu uma pane no motor enquanto subia a estrada. CREA Tocantins lamentou a morte de Carolainy Souza Araújo Batista, de 27 anos

A Engenheira civil Carolainy Souza Araújo Batista, de 27 anos, morreu após o carro em que ela estava bater na traseira do reboque de um caminhão, na BR-010. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Polícia Militar (PM). O acidente aconteceu nesta quarta-feira (21), no sentido Bonfim para Natividade, no sudeste do estado. Leia também: ...