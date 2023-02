Vida Urbana Enfermeiros decidem por greve a partir do dia 10 de março se piso salarial não for reajustado Categoria afirma que vai parar 70% dos profissionais e manter apenas urgência e emergência

Impacientes com a demora na implantação do piso salarial da categoria, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem do Tocantins decidiram entrar em greve a partir do dia 10 de março, caso não haja acordo com o governo estadual. A decisão ocorreu na tarde desta terça-feira, 14, quando manifestantes se reuniram em frente à escadaria do Palácio do Ara...