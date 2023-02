Vida Urbana Enfermeiros convocam assembleia extraordinária para decidir se param em pressão por novo piso Categoria decidirá no dia 14 de fevereiro se entrará em greve a partir março

Está prevista para ocorrer na próxima terça-feira, 14, às 16h, na escadaria do Palácio Araguaia na Praça dos Girassóis, um ato público pelos sindicatos dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Tocantins (Sintras), dos Enfermeiros (Seto) e dos Profissionais de Enfermagem (Seet). A categoria reivindica o piso salarial da enfermagem e convoca os membros a participarem da Ass...