Vida Urbana Enem: Palmas reforça 20 carros extras para o transporte coletivo e disponibiliza horários especiais Avaliações serão realizadas nos dois próximos domingos, 17 e 24, e, na Capital, haverá fiscais acompanhando os embarques dos candidatos para evitar aglomerações

Com o reforço de veículos e horários especiais, a Prefeitura de Palmas disponibiliza 20 carros extras nas linhas de transporte coletivo para os dias de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. O exame, adiado devido a pandemia da Covid-19, acontecerá em duas etapas, neste domingo, 17, e no próximo dia 24. Conforme o Município, alguma...