Enem não será usado para vagas do 1º semestre do Sisu, decide ministério da Educação O ministério deve divulgar nos próximos dias o calendário do Sisu com a data de inscrição para o fim de janeiro

A 40 dias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o Ministério da Educação decidiu que os alunos não poderão utilizar a nota da prova de janeiro para concorrer a uma vaga no Sisu do primeiro semestre de 2021. O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) utiliza a pontuação obtida no Enem para preencher vagas nos institutos e universidades federais do país. Na prática, o ...