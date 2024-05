Vida Urbana Enem abre inscrições nesta segunda-feira; veja passo a passo Provas estão previstas para os dias 3 e 10 de novembro

Começa nesta segunda-feira (27) e segue até 7 de junho o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. A taxa de inscrição é de R$ 85, com prazo para pagamento até o dia 12 de junho. As provas estão previstas para os dias 3 e 10 de novembro.