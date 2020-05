Vida Urbana Enem 2020: inscrições começam nesta segunda-feira (11) Elas poderão ser feitas por meio da página do Enem na internet. Prazo é até o dia 22 de maio

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 começam nesta segunda-feira (11) e vão até o dia 22 de maio. Elas poderão ser feitas por meio da página do Enem na internet. Enem digital A partir deste ano o Enem terá duas modalidades de provas, as impressas, com aplicação prevista para os dias 1º e 8 de novembro, e as digitais, para os dia...