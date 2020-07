Vida Urbana Endereços da capital voltam a ter os nomes originais de Arno, Arne, Arse, Arso na terça, 7 Correios anuncia que endereçamento de Palmas entra em vigor na terça-feira, 7, após finalização das adequações e orienta moradores sobre as mudanças

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) anuncia que a partir de amanhã a adequação do Código de Endereçamento Postal (CEP) de Palmas que voltará a utilizar as denominações ARNO, ARNE, ARSE e ARSO nas quadras para envio e recebimento de correspondências e encomendas. De acordo com os correios, a maioria dos CEPs da capital permanece ...