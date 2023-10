Redação Jornal do Tocantins

Uma carta aberta construída durante o IV Encontro Estadual de Jovens Negros cobra o governador do Tocantins Wanderlei Barbosa (Republicanos) "compromissos institucionais efetivos" que promovam a igualdade racial e o combate ao racismo no estado.

A carta cita o aumento de assassinatos e violência contra a população negra do Tocantins e que na maioria dos crimes não há respostas ou responsabilizações. "A morte de jovens negros não pode ser banalizada e naturalizada, o poder público precisa assumir a defesa intransigente do respeito às vidas negras".

Exemplo como conflito agrário, violência física, ameaças aos territórios e insegurança alimentar em comunidades quilombolas são citadas na carta.

"A eleição do primeiro tocantinense governador do Tocantins, homem negro de um estado com uma população 74% negra, precisa se consubstanciar na eminente implantação de políticas de cotas raciais nos concursos públicos estaduais".

O encontro ocorreu nos dias 7 e 8 de outubro na Universidade Federal do Tocantins e reuniu mais de 100 jovens. O objetivo, segundo divulgado pelo coletivo, é promover "formação política, debates e reflexões sobre questões relacionadas à juventude negra, além de fortalecer a identidade e o protagonismo desses jovens".

O Jornal do Tocantins procurou o governo para se manifestar e aguarda retorno.

Confira a carta na íntegra

Carta Aberta ao Governador do Estado do Tocantins Wanderlei Barbosa

O Coletivo Enegrecer que neste IV Encontro Estadual, reúne 80 jovens negros e negras de sete municípios, vem à sociedade e ao governador Wanderlei Barbosa, exigir compromissos institucionais efetivos para promoção da igualdade racial e combate ao racismo, diante de um cenário de crescimento da violência contra a população negra do nosso estado.

O crescente número de assassinatos contra jovens negros no Tocantins, a maioria sem respostas e responsabilizações, é algo que precisa ser enfrentado com políticas públicas de redução da vulnerabilidade social e de enfrentamento do racismo institucional. A morte de jovens negros não pode ser banalizada e naturalizada, o poder público precisa assumir a defesa intransigente do respeito às vidas negras.

O conflito agrário, as ameaças aos territórios, a violência física e a insegurança alimentar não podem continuar sendo a realidade de vida enfrentada pelas comunidades quilombolas no Tocantins. O governo tem o dever e a responsabilidade de garantir segurança e promover a regularização dos territórios dos nossos povos tradicionais.

A criação da Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais representou um avanço para o nosso Estado, mas outras estruturas institucionais capazes de articular direta e transversalmente políticas públicas para a população negra precisam ser construídas com prioridade.

A eleição do primeiro tocantinense governador do Tocantins, homem negro de um estado com uma população 74% negra, precisa se consubstanciar na eminente implantação de políticas de cotas raciais nos concursos públicos estaduais.

O Coletivo Enegrecer é um movimento social de jovens negros com 14 anos de atuação nacional, que acredita e luta por uma nova realidade. Nos reunimos no anseio de transformar a sociedade, o que se constrói somente através do enfrentamento das injustiças raciais e sociais e pela promoção da igualdade, condição imprescindível para um futuro mais justo e inclusivo para a juventude negra.

“Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista.”

Angela Davis.