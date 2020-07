Vida Urbana Encomenda avaliada em R$ 175 mil em celulares e remédios é apreendida em ônibus na BR-153 PRF abordou um ônibus que saiu de Goiânia (GO) com destino a Imperatriz (MA) e encontrou diversas caixas sem documentação fiscal que seriam entregues em Araguaína

Em uma abordagem que ocorreu na tarde da última sexta-feira, 24, no km 245.0 da BR 153, em Colinas Do Tocantins, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga que era transportada ilegalmente e avaliada em R$ 175 mil reais. Conforme informações da PRF, um ônibus que saiu de Goiânia (GO) com destino a Imperatriz (MA) foi alvo da abordagem, e no interior do bag...