Cerca de 40 mil Equipamentos de Proteção Individual para atendimento médico começaram a ser entregues à Secretaria de Estado da Saúde (SES) nessa terça-feira, 28. Os itens foram doados pela empresa VLI Logística, além disso, a BRK Ambiental deve enviar em maio ao o Governo do Estado e Prefeitura de Palmas equipamentos para as Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).

Conforme a SES, a doação de faz parte do pacote de ajuda ao Governo do Estado, anunciado em março, pela VLI, que opera terminais ferroviários. Nessa etapa, a Saúde recebeu 10 mil máscaras de proteção que serão encaminhadas as unidades hospitalares. A empresa já havia feito doação de 2.500 cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade no Tocantins, que foram pelo Governo do Estado.

O pacote de ajuda da empresa para o Tocantins é composto por 2.500 cestas básicas para comunidades, 40.000 itens para profissionais de saúde, 35.500 kits de higiene e lanche para caminhoneiros e mais 1.600 cestas básicas para os motoristas.

Já a BRK, concessionária de saneamento básico de 47 municípios tocantinenses, anunciou a doação de equipamentos para UTI com entrega para a segunda na segunda semana de maio. As doações serão realizadas por meio do Comunitas, organização social especialista em parcerias público-privadas.

São trinta monitores multiparâmetros, seis monitores de triagem e 11 camas tipo (Fawler), todos esses equipamentos especificados para UTI em conformidade à critérios técnicos indicados pelos órgãos de saúde.

Vulnerabilidade

Já o Itaú Unibanco e Ação Social Arquidiocesana de Palmas (ASAP) garantiram doações para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade de Palmas. A doação de R$329 mil acontece após análises feitas pelo Itaú Social, em que foram identificadas as comunidades mais atingidas pela pandemia. Para atender estas comunidades, foram firmadas parcerias com organizações ao redor de todo o território nacional, que possuem a capilaridade necessária para a distribuição das doações.