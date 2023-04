Representante diz que falta de repasse impactou no combustível, pneus e manutenção dos ônibus; gestão diz que está em contato com a empresa em busca de solução

Cerca de 46 motoristas da empresa de transporte coletivo Viacap, que presta serviço de transporte coletivo para a Prefeitura de Palmas, pararam nesta terça-feira, 18, e cumpriram a escala e horário dentro da garagem. O motivo é a falta de repasse da gestão.

A paralisação impactou quem mora na região sul, onde os ônibus da empresa transitam, como Taquari, Maria Julia, Aeroporto, TO 050 e eixão. São 41 ônibus na frota e 31 operando com requisição da prefeitura, todos os dias.

O auxiliar de serviços gerais Luiz Gustavo Ferreira, 25 anos, não conseguiu ir trabalhar nesta terça.

“Hoje eu não consegui pegar o ônibus aqui no no setor aqui do Flamboyant II, perto da Praia do Buriti, porque os ônibus que circulam aqui, não estão passando na verdade, né? Nem o Santa Bárbara, o Exão Taquari, aqui do setor é uma dificuldade. Nem consegui pro serviço também, por conta disso”.

Segundo Luiz, do setor dele para a estação é longe e para ir de bicicleta, demora. “Lá na estação estava mais lotado do que nos outros lugares também por conta que diminuiu a frota do eixão”.

Um representante da empresa informou ao jornal que a Prefeitura de Palmas não cumpriu o acordo feito desde 1 de fevereiro deste ano. “A viacap está trabalhando de graça até a data de hoje. Tentamos várias vezes e por diversas reuniões com o pessoal da prefeitura, ATCP e ART e não tivemos retorno”.

De acordo com o gestor, a falta do repasse impacta na mão de obra, combustível e outros serviços necessários como pneus, lubrificantes e manutenção corretiva e preventiva.

O representante também informou que desde final de março a empresa comunica à prefeitura sobre a situação. “A mesma não tomou providências, em reunião no dia 12/04 foi solicitado as definições e não houve retorno. Na sexta dia 14/04 protocolizamos ofícios junto a prefeitura informando que não temos mais condições de rodar”.

O supervisor também diz que na falta do repasse, a empresa teve que arcar com as despesas de aquisição dos pneus, combustível e até insumos, além da folha de pagamento de fevereiro e março. “Ficou insustentável”.

Um dos motoristas da empresa comentou que a prefeitura está com débito. "Nesse mês de abril a empresa diz que não tem feito o depósito do vale refeição por falta de pagamento da prefeitura”.

O que disse a prefeitura

A Prefeitura de Palmas disse que está em contato com a empresa “em busca de uma solução que não prejudique o fluxo do transporte urbano coletivo da Capital”. Segundo a gestão, estão em fase de negociação “para o encerramento da requisição de serviços”.