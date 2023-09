Vida Urbana Empresa que gerencia UTIs no Tocantins quer rescindir contratos com governo Em comunicado interno aos prestadores, Associação Saúde em Movimento alega defasagem no contrato e prestará serviços até o dia 30 de setembro

A empresa Associação Saúde em Movimento (ASM) pediu a rescisão dos contratos firmados com o governo do Tocantins para gerenciar as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dos hospitais Geral de Palmas, Regional de Augustinópolis, Regional de Porto Nacional e da Maternidade Dona Regina. O anúncio se tornou conhecido no dia 1°, por meio de um comunicado interno enviad...