Vida Urbana Empresa que gerencia UTIs do Estado é cobrada por dívidas de R$ 1 mi em fornecimento de alimentação Associação Saúde em Movimento reconhece débito e afirma ter proposto pagamento parcelado “porque tem recebido valor diminuto do estado para gerenciar os leitos de UTI”

Alvo de ações judiciais do Ministério Público do Tocantins em razão do histórico de irregularidades na gestão das UTIs dos hospitais públicos, a Associação Saúde em Movimento (ASM) tem contra si agora uma ação de execução ajuizada por duas fornecedoras que cobra, mais de R$ 1,4 milhão de dívidas. A cobrança se refere ao fornecimento por mais de um ano de alimentação d...