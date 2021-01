Vida Urbana Empresa protocola na Anvisa pedido para uso emergencial da Sputnik V Pedido em conjunto com Fundo Russo de Investimento Direto é para 10 milhões de doses da vacina para serem entregues no primeiro trimestre

A empresa União Química informou neste sábado, 16, que protocolou na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pedido para uso emergencial no Brasil da vacina Sputnik V, contra a Covid-19. O pedido, feito em conjunto com o Fundo de Investimentos Diretos da Rússia (RDIF), prevê a disponibilização de dez milhões de doses do imunizante neste primeiro trimes...