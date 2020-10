Vida Urbana Empresa para projeto de novo sistema de gerenciamento de escolas será contratada pela Seduc Serão investidos R$ 19.064.600,00 na execução do projeto, que inclui fornecimento de dispositivos eletrônicos, serviços técnicos e licenças de aquisição perpétua de sistemas informatizados para implantação da plataforma

Com o objetivo de modernizar os processos da rede estadual de educação, a Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) elaborou em um plano de melhoria contínua com a implantação de um conjunto de ações tecnológicas. A iniciativa tem parceria com a Agência de Tecnologia da Informação (ATI). Conforme a Seduc, será implementado um novo software e novo...