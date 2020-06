A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) convocou nesta segunda-feira, 1º de junho, os aprovados no 1º processo seletivo emergencial para a complementar a força de trabalho da Rede Ebserh no combate à pandemia do Coronavírus (Covid-19) no Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins (HDT-UFT) em Araguaína.

Conforme o edital assinado pelo presidente da EBSERH, Oswaldo de Jesus Ferreira, os aprovados da relação publicada no Diário Oficial da União (DOU) devem comparecer no dia 3 de junho, quarta-feira, conforme horário de agendamento enviado por e-mail, no HDT-UFT, na Rua José de Brito nº 1015, Setor Central, em Araguaína.

O comparecimento é para a entrega de currículo e apresentação dos documentos necessários para contratação além de toda a documentação comprobatória de títulos e experiência profissional que foram informados na inscrição.

Convocados:

Enfermeiro

Cleomar Dias de Moraes

Médicos (amplo)

Vanessa Lima de Souza e Ana Paula Lourenço Rodrigues Neves

Médico (PNP)

Edilberto Vasconcelos Pereira Júnior

Técnico em Enfermagem (amplo)

João Batista Maciel de Sousa

Maria de Fátima Pereira da Silva

Maria Luíza Gomes Paiva

Justiniana Gomes da Silva

Madalena Arceno De Sousa Silva

Técnico em enfermagem (PCD)

Deusimar Silva de Sousa

Aldilene Soares Silva

Técnico em Enfermagem (PNP)

Claudiete Rocha Santana

Rosa Maria de Carvalho

Antônia Sandra Almeida da Silva

João Gomes de Assunção