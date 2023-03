A empresa FVL Produções, responsável pelo show da funkeira MC Pipokinha em Palmas, divulgou um comunicado no início da noite desta terça-feira, 21, na qual mantém o show da cantora marcado para o dia 7 de abril.

Segundo o texto, a organização vai cumprir a decisão judicial que veda a entrada de menores (crianças e adolescentes) no local do show.

A classificação indicativa do "Baile da Pipokinha "é de 18 anos de idade, sendo assim EXPRESSAMENTE VEDADO (sic) a entrada de crianças e/ou adolescentes ao mencionado evento", diz a publicação, na conta do Instagram.

Na segunda-feira, o juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira, da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Palmas, proibiu o acesso de crianças e adolescentes - pessoas com idade inferior a 18 anos - ao show marcado para as 22h do dia 7 de abril de 2023 e final no dia seguinte, no espaço Crystal Hall.

A decisão do juiz estende a proibição da entrada de menores “em qualquer outra data e local caso haja mudança na programação”.

De acordo com o juiz Oliveira, o artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal o autorizam a regulamentar “o acesso e a permanência de crianças e adolescentes a boates ou congêneres, praças esportivas, bailes ou promoções dançantes, casas que explorem comercialmente jogos eletrônicos e estúdios cinematográficos, teatros, rádio e televisão”.

Com esse fundamento, o juiz baixou a portaria de nº 001, datada desta segunda-feira, publicada no edital nº 7825984, que proíbe a entrada de menores no show. O documento afirma que a empresa organizadora do evento deve designar colaboradores ou funcionários para a fiscalização da entrada e impedir o acesso de menores de 18 anos.

Caso seja detectada a presença de crianças ou adolescentes, o fiscal deve realizar o “imediato chamamento do Conselho Tutelar”.

Também determina que a organizadora do show deve divulgar de forma ampla na imprensa a classificação indicativa do show, em especial sobre a proibição de venda de ingressos para menores de 18 anos.

Caso haja desobediência à decisão, os responsáveis devem responder administrativamente - com multa - às infrações previstas no ECA além de eventuais infrações criminais, segundo o magistrado.