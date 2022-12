Vida Urbana Empresa de UTI móvel afirma que há fraude na nova licitação da SES para tirá-la da disputa A Medistar, que suspendeu serviço prestado por requisição, reivindica homologação em processo no qual enxerga fraude de concorrentes previamente escolhidas pelo governo

Após suspender os serviços de remoção de pacientes nos hospitais regionais de Palmas, Paraíso e Guaraí, em unidades de terapia intensiva (UTI Móvel) a empresa Medstar divulgou documento nesta sexta-feira, 18, no qual afirma ter havido fraude no processo licitatório para contratação do serviço de remoção terrestre de pacientes feito pela Secretaria Estadual da Saúde (...