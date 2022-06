Vida Urbana Empresa de informática ganha prêmio de inovação da Fieto com game de produtividade para funcionários Confira ganhadores da 4ª edição do Prêmio Fieto divulgados na quinta-feira

A empresa Rad Informática (Radinfo), prestadora de serviços na área de desenvolvimento de software e consultoria na área gerencial e contábil, venceu o primeiro lugar da 4ª edição do Prêmio Fieto de Inovação. A divulgação das cinco empresas ganhadoras que mais inovaram no Tocantins ocorreu nesta quinta-feira, 9, em Palmas. De acordo com a Fieto, com o aplicativo Gamefi...