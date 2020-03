Vida Urbana Empresa de call center reabre após adequações como redução de funcionários e higienização Visa havia notificado a empresa por não oferecer aos colaboradores insumos de higienização e manter muitas pessoas juntas em espaço reduzido, e outros problemas que poderiam disseminar o coronavírus

Após ser obrigada a fechar as portas durante expediente na última quinta-feira, 19, por irregularidades, a empresa de call center Tel Telemática, localizada na Quadra 602 Sul, voltou às operações depois que a Vigilância Sanitária Municipal (Visa Palmas) constatou o cumprimento de adequações de funcionamento do estabelecimento. De acordo com a Secretaria Municipa...