Empresa da Bahia vence licitação para fornecer 190 leitos de UTI ao Estado Valor homologado é de quase R$ 120 milhões para leitos de UTI adulto, neonatal e pediátrico; governo também contrata mais UTIs em Palmas

A Associação Saúde em Movimento (ASM), com sede em Salvador (BA), venceu a licitação da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para prestar serviços de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adulto, pediátrico e neonatal, destinados aos pacientes que necessitam de cuidados intensivos pela central de regulação do Estado. A publicação da homologação está no diário oficial n° 6...