Vida Urbana Empresa é condenada a devolver mais de R$ 220 mil aos cofres públicos por obra irregular Conforme o Tribunal de Justiça, o valor seria de um convênio de R$ 409 mil estabelecido no ano de 2011, para a construção de 10,65 km de estradas vicinais, incluindo pontes e bueiros

Uma empresa foi condenada e terá que devolver R$ 227 mil aos cofres públicos de Muricilândia do Tocantins, região extremo norte do estado. Segundo o Tribunal de Justiça (TJ), o valor seria referente à obra em estradas que, após ser entregue, não estava conforme o projeto. De acordo com a justiça, o valor seria de um convênio de R$ 409 mil estabelecido no ano...