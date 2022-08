Vida Urbana Empresários são autuados por desmatamento e construção de represa no sudoeste do Estado Autuações ocorreram em propriedades rurais nos municípios de Araguaçu e Crixás e somam R$ 66 mil

Na manhã desta terça-feira, 9, o Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) autuou um empresário de 64 anos no valor de R$ 46 mil por desmatamento em uma propriedade rural no município de Araguaçu, região sudoeste do Estado. A área é de 45,64 hectares e foi embargada. Conforme o BPMA, em patrulhamento durante a Operação Guardiões do Bioma a equipe localizou uma su...