Empresários do turismo e moradores protestam contra aprovação do projeto de concessão do Jalapão

Contra a aprovação do projeto de concessão do Parque Estadual do Jalapão, um grupo de empresários e moradores da região do Jalapão se reuniu nesta terça-feira, 24, em frente à Assembleia Legislativa para um ato de protesto. Formado por pessoas que atuam no setor do turismo, os manifestantes reclamam de que o Estado teria desenvolvido a proposta "às escuras" sem ouvir o...