Redação Jornal do Tocantins

O empresário Roberto João Bernardon faleceu, aos 69 anos, em Palmas por complicações e Covid-19 na tarde desta segunda-feira, 8, após uma semana internado com sequelas da doença. Gaúcho de Encantado, Roberto Bernardon era empresário do setor de transportes e reciclagem na capital do Tocantins.

Casado com a servidora pública Maria Marlene Oliveira Bernardon há mais de 40 anos, é pai de 4 filhos, uma das filhas é a jornalista Patrícia Bernardon, ex-apresentadora da TV Anhanguera de Palmas. Atualmente radicada em Miami (EUA), a jornalista regressou dos Estados Unidos para a capital do Tocantins e acompanhou os últimos dias de tratamento do pai.

Segundo a jornalista, o pai contraiu a doença há cerca de 30 dias e a causa da morte foi parada cardiorespiratória.