Redação Jornal do Tocantins

A fiança fixada em R$ 26,4 mil - 20 salários mínimos - pelo juiz Allan Martins Ferreira e paga pelo empresário paraisense Gilson Antônio do Couto, de 50 anos, garantiu a ele o direito de responder em liberdade ao inquérito que o investiga após ter sido autuado por homicídio culposo na direção de veículo sob a influência de álcool e por deixar de prestar socorro à vítima.

Segundo o Boletim de Ocorrência da 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, ele transitava “em alta velocidade” em Chevrolet Montana, cor prata, quando bateu com um moto Honda, CB 300, preta na em que estavam Mayara Pereira dos Santos, de 26 anos, que morreu, e mais duas vítimas, o marido dela, Maiko Luís Pereira da Silva, e uma filha bebê do casal. Após o acidente, ele seguiu na via até chegar à concessionária da Chevrolet, quando a Guarda Metropolitana e agentes de trânsito que presenciaram o acidente o detiveram e o levaram preso em flagrante.

Laudo do Instituto Médico Legal assinado pelo médico Murilo Cifuentes afirma que a vítima morreu de "choque hemorrágico devido a hemorragia interna maciça causado por trauma abdominal fechado com extensa laceração em lobo direito do fígado".

Medidas

Para responder ao inquérito em liberdade, o empresário também deve cumprir outras medidas. Couto está proibido de se ausentar da comarca de Paraíso e de Palmas sem autorização do juiz e de sair de casa entre 23h e 5h da amanhã. Segundo a decisão, ele também deve "prestar toda a assistência às vítimas".

Ao G1, o advogado Skeff Cunha, disse que o empresário lamenta o acidente, que será apurado no inquérito e seu cliente “se compromete a prestar toda a solidariedade e assistência aos envolvidos”.

Governador reconheceu vítima como beneficiária de programa habitacional

Em publicação nas redes sociais, o governador lamentou a morte da dona de casa e lembrou de ter entregue uma nova moradia de programa habitacional no dia 4 de outubro deste ano. Segundo o governador, a vítima estava em processo de mudança para a casa nova.