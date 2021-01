Vida Urbana Empresário Luciano Hang testa positivo para Covid-19 e se interna em hospital de São Paulo Dono da rede de lojas Havan é um defensor do tratamento à base de cloroquina, sem comprovação científica

Luciano Hang, 58, dono da rede de lojas Havan, testou positivo para a Covid-19 e está internado em um hospital da Prevent Sênior na capital paulista. O empresário de Santa Catarina é um dos expoentes do bolsonarismo no Brasil e segue à risca as pautas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). N a pandemia de Covid-19, vem propaga...