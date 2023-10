Vida Urbana Empresário e pistoleiro são denunciados pelo assassinato de jovem de 29 anos em Colinas Crime ocorreu no setor Sul, no dia 7 de junho do ano passado, quando Victor Eduardo Gomes da Silva recebeu 15 tiros

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou na quarta-feira, 18, o empresário Genilson Cavalcante da Silva, de 39 anos, e Gildario Arruda de Santana, de 44 anos, conhecido como Darin, pela morte do jovem Victor Eduardo Gomes da Silva, de 29 anos, com mais de 15 tiros em Colinas do Tocantins, em junho de 2022. De acordo com a denúncia assinada pelo promotor Caleb ...