Redação Jornal do Tocantins

O empresário Sandro Severino da Silva Noleto, de 43 anos, está desaparecido desde a sexta-feira à noite. Segundo informações da família repassadas para a Polícia Civil, o empresário saiu de casa para tomar uma cerveja no bar próximo de onde mora, na zona rural de Palmas, na região de Taquaruçu Grande.

Segundo as informações preliminares, o homem teria ficado no bar até por volta das 2 horas da manhã de sexta-feira, quando desconhecidos que bebiam no local lhe pediram uma carona.

Ele dirigia uma caminhonete L200 Triton, de cor prata, também desaparecida. O aparelho celular do empresário indica ter sido desabilitado horas depois, segundo a família informou à Polícia Civil.

O outro desaparecido é o carpinteiro Luiz Fernandes Portilho, de 51 anos. Desde o dia 23 de fevereiro Portilho, como é conhecido, saiu para o trabalho e não retornou mais para casa. Segundo informações da família, ele tem poucos amigos restritos a colegas da empresa onde trabalha, a Tewal Construtora e Incorporadora, não fuma, não bebe e nem é viciada em jogos de azar.

As famílias registraram boletins de ocorrência para oficializar o desaparecimento.