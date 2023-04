O empresário César Trindade, dono da concessionária de automóveis Líder Veículos, em Araguaína, foi uma das 28 pessoas que tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça na operação Rota Caipira, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 26. O advogado de defesa do empresário, Edgar Luiz Mondadori, nega a participação do cliente nos crimes.

“O meu cliente não teve nenhuma participação nesses crimes que estão sendo imputados. Ele que é um empresário conhecido na cidade, tem índole e não teve participação nenhuma”.

De acordo com o advogado, a defesa ainda não teve acesso aos autos do processo. “Já pedimos a habilitação do processo, porém o juiz ainda está aguardando a finalização das diligências para que possa liberar a nossa habilitação nos autos, quando tivermos acesso vamos ter mais clareza do que realmente está acontecendo”.

As investigações apontam que o empresário seria financiador do tráfico internacional. “Não tem nada que nos leve a crer que ele estaria envolvido numa situação dessa. No nosso entender não tem nada que conecta ele a esse tipo de situação. Ele é um empresário que trabalha no ramo de vendas e troca de veículos, então o ramo dele é comercial”, afirma o advogado.

Ele ressaltou que a defesa elabora um pedido de liberdade provisória para que ele responda o processo em liberdade.

Operação

Nesta quarta-feira, 26, a PF cumpriu 195 medidas judiciais, desse total, 28 mandados de prisão preventiva, 95 de busca e apreensão em 14 Estados da Federação, apreensão de 16 aeronaves, sequestro de 3 propriedades rurais e bloqueio de valores que pode totalizar 300 milhões de reais, dentre outras medidas judiciais expedidas pela 1º Vara Federal de Araguaína.

As investigações apontam que a organização criminosa adquiria cocaína de fornecedores localizados na Bolívia e Peru e realizava o transporte por meio de complexa estrutura aérea até pontos estratégicos localizados nos estados do Pará, Tocantins e Maranhão. A apuração não descarta que a droga também tenha tido como destino países da Europa.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação, financiamento e tráfico internacional de drogas, organização criminosa internacional, lavagem de dinheiro praticada por organização criminosa, dentre outros.