Policias prenderam um empresário de 29 anos suspeito de ter agredido a ex-mulher, de 46 anos, por volta das 4h20 da madrugada deste domingo, em Palmeirópolis, sul do Tocantins, em frente ao Parque de Exposições. A vítima é uma servidora pública também moradora da cidade.

Os policiais chegaram até o suspeito após serem acionados pelo hospital. As enfermeiras levaram os dois militares até a vítima, que estava inconsciente e deitada em uma maca. Pelo relato policial, não fica claro se a inconsciência se dava por conta do consumo de álcool ou pela agressão. A mulher apresentava machucados no nariz.

Os profissionais da ambulância, que resgataram a vítima em frente ao leilão, indicaram quem poderia ser o suposto autor. Dono de um restaurante na cidade ele foi encontrado pelos policiais nas imediações do parque.

Segundo o relato policial, o homem estava alterado, possivelmente sob o efeito de álcool e chegou a esmurrar o próprio veículo. Em seguida, segundo os policiais, tentou resistir à abordagem, ao chutar uma lixeira e depois jogado o objeto na viatura.

No momento da abordagem, o empresário estava com os pertences da vítima, com quem viveu maritalmente, e alegou ter sido agredido primeiro por ela. Depois, a mulher teria batido a cabeça no vidro do carro e se ferido no momento em que disputavam a posse da chave do carro.

Na Central de Atendimento de Alvorada, para onde o suspeito foi levado, o delegado Elizeu Maciel da Silva o alertou que ele será autuado pelo crime de lesão corporal praticado contra mulher, no contexto da Lei Maria da Penha, e também por resistência, porque na hora da abordagem teria partido pra cima dos policiais e atirado a lixeira contra a viatura.

O homem negou que tivesse resistido. Na versão dele, a ex-companheira, que estava hospitalizada lhe telefonava para pedir ajuda, quando o policial tomou seu celular e ele foi atrás do militar para tomar o aparelho, e teria dito "Tu não vai tomar, é assunto sério pelo amor de Deus". Ele também negou ter jogado a lixeira nos policias e apenas a teria afastado a lixeira do carro, que já estava arranhado.

Ele disse que estão separados e o machucado no rosto da vítima seria porque ela tentou fechar a porta quando ele puxava a chave do veículo da mão dela e ela atingiu o rosto no carto. O rosto dela bateu no vidro nisso rasgou não sei falar, o nariz, não sei o que rasgou nela, porque eu entrei pra dentro do carro e o meu sócio, foi testemunha, eu pedi pra ele me tirar de lá, e ela pegou e deitou no chão, deitou no chão lá no meio da rua, no asfalto já tava bem alterada também”, disse.

Por volta das 12h12 deste sábado, o empresário foi recolhido à unidade prisional de Gurupi.