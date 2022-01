Vida Urbana Empresário assassinado em posto de combustível será enterrado às 16 horas no Jardim das Acácias Velório do empresário Nilton Alcântara Neves, 60 anos, está marcado para ocorrer na casa de eventos Crystal Hall

O velório do empresário Nilton Alcântara Neves, 60 anos, está marcado para ocorrer na casa de eventos Crystal Hall, nesta quarta-feira, 26. O sepultamento está previsto para às 16 horas no cemitério Jardim das Acácias, em Palmas. Conforme apurou o Jornal do Tocantins, o Instituto Médico Legal (IML) liberou o corpo de neves por volta das 00h30 minuto desta madrugada. Neves, que é um dos ...