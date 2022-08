Vida Urbana Empresário é autuado administrativamente por desmatamento de duas áreas em Formoso do Araguaia Valor do auto de infração ambiental chega a R$ 131 mil por áreas de 5,561 e 100,764 hectares desmatadas

Um empresário de 48 anos recebeu auto de infração ambiental após equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) localizarem desmatamento de duas áreas no município de Formoso do Araguaia. O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira, 26, em uma propriedade rural. De acordo com o BPMA, uma das áreas desmatadas é de reserva ambiental e corresponde a 5,561 hectar...