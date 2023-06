Vida Urbana Empresária de 58 anos denuncia estupro por desconhecido em caminhada no Parque dos Povos Indígenas A 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher abriu a investigação em inquérito autuado na 1ª Vara Criminal de Palmas

Uma empresária mineira de 58 anos, radicada no Tocantins desde a criação do Estado, procurou a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Palmas, para denunciar ter sido vítima de abuso sexual durante uma caminhada no Parque dos Povos Indígenas. A vítima relatou ter sofrido o ataque de um desconhecido no dia 20 de abril deste ano, por voltas 9h30 h...