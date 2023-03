Movimentador de mercadorias em uma empresa de alimentos de Lagoa da Confusão, Evandro Tavares de Sousa, de 28 anos, morreu após ser alvejado por tiros enquanto estava em frente a uma distribuidora de bebidas, naquele município, por volta das 2h30 deste domingo, 5.

Uma prima da vítima que estava no local, contou ao JTo que em um primeiro momento houve tiros na rua do bar, que provou dispersão das pessoas, mas Evandro Sousa estava dentro do local e conversava com um amigo.

Cerca de 30 minutos depois um carro chegou no local e houve novo tiroteio em frente à distribuidora. “Desceu um cara de um lado carro e o outro lado do outro, e subiu correndo por trás das árvores, com arma na mão, já atirando. Ele já começa pra tirar já. É acima da arvorezinha depois da distribuidora do Abreu. E depois disso eu já não vi porque eu entrei pra dentro do local”, disse.

Uma irmã do movimentador de mercadorias registrou a ocorrência na 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Paraíso do Tocantins. Segundo a mulher, de 19 anos, o irmão foi levado para o Hospital de Lagoa de Lagoa da Confusão. Depois, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Paraíso. Ela disse desconhecer qualquer envolvimento do irmão com drogas ou facções criminosas.

De acordo com a família, até as 17h30 deste domingo, o corpo estava na funerária, de onde seria levado para o setor Javaé, onde será velado.