Emissões e vigência de autorizações de queima controlada estão suspensas até novembro no Tocantins Portaria do Naturatins adota essa medida para prevenir a propagação do fogo no período de estiagem

Entra em vigor nesta terça-feira, 20, a Portaria Naturatins nº 118/2021 que suspende as emissões e vigência das autorizações de queima controlada em todo o Tocantins. Essa medida está publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 19, pelo Instituto Natureza do Tocantins. A suspensão segue até o dia 20 de novembro e é adotada anualmente e busca prevenir a propagaç...